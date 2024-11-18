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Son dakika... Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

Geçtiğimiz hafta, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Furkan Karabay’ın tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek tahliye kararı verdi.

Ne olmuştu? 

Gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve kayyum uygulaması ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Karabay, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla geçen hafta tutuklanmıştı.

Karabay'a "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme", "kamu görevlisine hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

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