Son dakika: Gazeteci Tolga Şardan için tahliye kararı
Son dakika haberi... "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan Gazeteci Tolga Şardan, hakkında tahliye kararı verildi.
Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmasının ardından yapılan itiraz üzerine, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Şardan'ın avukatlarının, tutukluluğa itiraz etmesinin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak, şüphelinin yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.