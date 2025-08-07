Gazeteci, yazar ve spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu, Türk spor basınının ünlü ismi Ümit Aktan, hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Aktan için taziye mesajı yayımladı:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

Ümit Aktan kimdir?

1949 yılında Aydın, Nazilli'de doğan Ümit Aktan, Futbola Galatasaray altyapısında başladı. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kaldı. 1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Aktan aynı dönemler içinde çeşitli spor programlarında sunuculuk yaptı.

1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği 'ne üye olan Ümit Aktan yine bu dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalıştı. TGRT'nin kuruluşunda görev aldı ve aynı kanalda maç yayınlarını anlattı. Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sundu. Daha sonra Kanal 6 ve Kanal A'da 'Haydi Maça' adlı programı yaptı. 2007-2014 yılları arasında TGRT Haber'de yayımlanan "Futbol Gecesi" adlı programda yorumculuk yaptı.

Spor spikeri ve yazarı Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti.