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Son dakika: Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 03.42'de kaydedilen depremin derinliğini 7,44 kilometre olarak açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika: Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 7,44 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. 

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi 4,6 büyüklüğünde açıkladı. Kandilli verilerine göre deprem, Hamidiye-Nurdağı (Gaziantep) bölgesinde saat 03.42.16'da ve 9,2 kilometre derinlikte meydana geldi.

 