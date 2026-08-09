Son dakika: Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 03.42'de kaydedilen depremin derinliğini 7,44 kilometre olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 03.42.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 7,44 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2026
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-08-09
Saat:03:42:16 TSİ
Enlem:37.13183 N
Boylam:36.90417 E
Derinlik:7.44 km
Detay:https://t.co/ToOROeVbZy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi 4,6 büyüklüğünde açıkladı. Kandilli verilerine göre deprem, Hamidiye-Nurdağı (Gaziantep) bölgesinde saat 03.42.16'da ve 9,2 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 9, 2026
HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) https://t.co/aSjx6frGth
09.08.2026, 03:42:16 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 9.2 km#Kandilli