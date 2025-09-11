Son dakika… Grok‘un X hesabına 'millî güvenlik' gerekçesiyle erişim engeli getirildi

X'in (eski adıyla Twitter) yapay zekâ uygulaması Grok'un X hesabına, 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin açıklamasına göre; karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı.

Daha önce de Grok’un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/8170 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye’den görünmez kılınmıştı.