Son dakika! Güllü'nün ölümünde düğüm çözülüyor! Kızı Tuğyan’ın sevgilisi Kervan gözaltına alındı

Ünlü arabesk müziğin şarkıcısı Güllü'nün evinin camından düşerek şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kızının sevgilisi gözaltına alındı

Annesi Güllü'yü öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı. soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kardeşi, ablasının sevgilisini işaret etmişti

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından sık sık, sevgilisi Kervan Eminoğlu'na dikkat çekmişti. Tuğberk, ablası Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu için her şeyi yapabileceğini dile getirmişti.

Neler olmuştu?

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu bugün ifade vermesi için Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. İfadenin ardından Eminoğlu, 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alındı