Son dakika! Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Evdeki zeminle ilgili rapor ortaya çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde zeminle ilgili hazırlanan kriminal rapor ortaya çıktı. Raporda numunelerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde bulunmadığı bildirildi.

26 Eylül tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. 

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Öte yandan ev içi kameralarının incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

