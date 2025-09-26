  1. Ekonomim
Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş’ın Parti’den ihraç edilmesine karar verdi.

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal kararının ardından Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Tekin ve heyetinin "tedbirli olarak" ihracını istedi.

Tüzük gereği ihracı istenen isimlere savunma hakkı tanındı. Gürsel Tekin bu zamana kadar ne yazılı ne de sözlü bir savunma yapmadı.

Eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek de kesin ihraç istemi ile disipline sevk edilmişti.

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir."

