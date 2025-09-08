  1. Ekonomim
  Son dakika! Gürsel Tekin il binasından çıktı: Yarın yine geleceğim
Son dakika! Gürsel Tekin il binasından çıktı: Yarın yine geleceğim

Özgür Çelik görevden alınarak CHP İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, Özgür Özel'in çalışma ofisi yapılan CHP İstanbul İl Binası'ndan ayrıldı. Tekin yarın yine geleceğini söyledi.

Son dakika! Gürsel Tekin il binasından çıktı: Yarın yine geleceğim
CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasını taşıma kararının ardından ne yapacağı merak edilen Gürsel Tekin, TELE1''e bir açıklama yaparak binaya ihtiyaçları olmadığını söyledi.

"Çadır kurar yine çalışırız"

Sarıyer'deki bulunan CHP İl Başkanlığı binasının başkanlık katına çıkamayan Gürsel Tekin, "Bizim yere ihtiyacımız yok. Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi."

Gürsel Tekin açıklamasına "Hani beni tanımıyorlardı. Yargı kararı hukuk, bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık bile. Kurul bile oluşturamadık." dedi.

"Yarın yine geleceğim, bina bizde"

Yarın partimizin kuruluş yıl dönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız. Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani."

 

