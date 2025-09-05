Son dakika! Gürsel Tekin’in yanındaki 2. kayyum Müjdat Gürbüz de heyetten ayrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinde ilk olarak Hasan Babacan çekilmişti. Gürsel Tekin’in yanındaki 2. kayyum Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden ayrıldı. Gözler henüz açıklama yapmayan Zeki Şen ve Erkan Narsap'e çevrildi.

Pazartesi günü CHP İl Başkanlığı'na gidip koltuğa oturacağını söyleyen Gürsel Tekin'in yanında kimler olacağı merak konusu oldu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar vermiş İl Başkanlığı için Gürsel Tekin'i atamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kayyum görevini kabul etmesi nedeni ile partiden ihraç edileceğini açıklamıştı.

4 kişilik heyetten ikisi çekildi

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin ile birlikte, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı.