Son dakika haberi: İYİ Parti ittifak kararını verdi

'İYİ Parti ve CHP 2024 yerel seçimlerinde işbirliği yapacak mı' sorusunun yanıtı merak ediliyordu. İYİ Parti seçimlerde ittifak kararını açıkladı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), oy çokluğu ile yerel seçimlere tek başına katılma kararı aldı. CHP'nin işbirliği teklifi, 14 evet oyuna karşın 35 ret oyuyla 'oy çokluğuyla' reddedilmiş oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yerel seçimde iş birliği" teklifini Meral Akşener'e sunmuş, İYİ Parti'nin alacağı karara saygı duyacaklarını söylemişti.

Kürşüd Zorlu: Mahalli seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı verilmiştir

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında "İYİ Parti kendisine bir çıkış yolu aradığı bu süreçte, mahalli idareler süreci rotanının yeniden belirlenmesi anlamını taşıyacaktır. Yetkili kurumlarımızla istişarede bulunarak ardından da oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama neticesinde İYİ partimizin hür ve müstakil olarak girme kararı verilmiştir" diye konuştu.