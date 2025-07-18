HAKMAR ve Tatbak'ın sahibi Zeki Doruk tutuklandı

Son dakika: FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, HAKMAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 şüpheli tutuklandı.

9 ilde eş zamanlı operasyon

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

800 şubesi bulunuyordu

Operasyonda İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şirketlere kayyum atanmıştı

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk’un, HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyım atanmıştı. Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile Doruk’un 19 şirketine daha kayyım atandı.