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Kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı
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Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Seyir halindeki araçlar zarar gördü

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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