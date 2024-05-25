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SON DAKİKA: Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arızalandı

Son dakika haberi... İstanbul Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arızalandı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arızalandı
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Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tanker römorkörlerle anında müdahale edilerek emniyete alındı.