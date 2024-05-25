SON DAKİKA: Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arızalandı

Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tanker römorkörlerle anında müdahale edilerek emniyete alındı.
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