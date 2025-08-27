Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın (Video)
İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Yangında bir personel sırtından hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında gemi personelinden bir kişi sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.