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SON DAKİKA: HSK kararnamesi açıklandı! 24 ilin başsavcısı değişti

SON DAKİKA: HSK Birinci Dairesinin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname yayımlandı. Buna göre, 24 ilin başsavcısı ile 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: HSK kararnamesi açıklandı! 24 ilin başsavcısı değişti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

HSK kararnamesi yayımlandı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

24 ilin başsavcısı değişti

HSK kararnamesi ile değişen bazı illerin başsavcıları şöyle oldu:
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Kayseri BAM Başsavcısı

Aydın Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Ankara BAM Başsavcısı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Başsavcısı

Ankara Batı Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Afyon Başsavcısı Fatih Karabacak, Yargıtay Savcılığı

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