Son dakika! Huzur Giyim'in veliahtı uyuşturucudan tutuklandı

Abdullah Gençal ile birlikte gözaltına alınan Bilal Hancı yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi ile, Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut yurtdışı çıkış yasağı ve imza kontrolü şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Neler olmuştu?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen yeni operasyonda, Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. Dört isim Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.