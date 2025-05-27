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SON DAKİKA... İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin dünkü sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aslan hakkında adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İBB'ye Başkanvekili seçilmişti

Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB Meclisi'nde yapılan seçimde başkanvekili olarak seçilmişti.

 

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