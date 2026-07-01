Son dakika İBB Davasına bakan 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapandı
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yargılandığı İBB davasına bakan 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatılarak 33. Ağır Ceza Mahkemesi oldu.
Selçuk Aylan, 40. Ağır Ceza Mahkemesi'inde 2 üye ile birlikte heyet başkanı olarak 107’si tutuklu 402 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına bakıyordu.
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB Davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapandı. HSK Kararnamesi ile kapatılan 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İBB Davasına bakan 1. heyet 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 1. heyet olarak atandı.
Mahkemede yapılan değişikliğin yalnızca isim değişikliği olduğu bildirildi.
İBB Davası bundan böyle 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.