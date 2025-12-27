Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak'ın aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon dalgası yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak'ın aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler belli oldu
Operasyonda Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetimindeki Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse de gözaltına alındı.