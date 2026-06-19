İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı, gözaltı sayısı arttı
İstanbul Maltepe'de önceki gün saat 21.00 sıralarında kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 8'e çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından darp edilerek kaçırılmıştı. Olay polise bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda önce olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında Karaal’ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonla Karaal kurtarıldı. Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.