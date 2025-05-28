Son dakika: İBB soruşturmasında tahliye: Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalandı
Son dakika: İBB soruşturmaları kapsamında, Bakırköy'deki Capasity AVM'nin ortaklarındana olan Beyaz İnşaat'ın ortaklarından Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalandı. Ev hapsiyle tahliye edildi.
Son dakika: İBB soruşturmaları kapsamında, Bakırköy'deki Capasity AVM'nin ve Beyaz İnşaat'ın ortaklarından Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalandı. Ev hapsiyle tahliye edildi.
Beyaz İnşaat'ın ortaklarından Seyfi Beyaz 11 Nisan 2025'te tutuklanmıştı. Verdiği ifadelerle etkin pişmanlıktan faydalanan Seyfi Beyaz tahliye edildi.
"AVM için rüşvet istediler" iddiasında bulunmuştu
Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.