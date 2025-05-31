SON DAKİKA... İBB'ye yeni operasyon: Belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda isme gözaltı kararı
Son dakika haberi...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5. dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlattığı soruşturmanın 5. dalga operasyonu başladı. Operasyon kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Habertürk'te yer alan habere göre Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Bu kişiler hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla gözaltı kararı verildi.