Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 18 gözaltı kararı
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Derinleştirilen soruşturma kapsamında savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.
14 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
Sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi de gözaltında
Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Erdal Erzincan’ın kardeşi Deniz Erzincan da var.
İşte gözaltına alınanların isimleri
Operasyonda gözaltına alınanların isimleri de belli oldu. İşte gözaltına alınanlar...
Erdinç Karataş
Ahmet Kudu
Erdal Günaydın
Muzaffer Hacımustafaoğlu
Can Karataş
Abdullah Karataş
Metin Demirci
Oktay Nuri Çelik
Ali Haydar Özkazanç
Murat Timuçin Altıer
Deniz Erzincan
Ali Cüneyt Özdemir
Gülşen Çokyiğit
Taylan Çokyiğit