İBB’ye yönelik ihale operasyonu: 3 ilde 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemler usülsüzlük olduğu öne sürüldü.

İhale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen bilirkişi raporunda yer aldı.

13 ilde 12 kişiye gözaltı

15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.