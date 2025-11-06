Son dakika... İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 gazeteci ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için Emniyet'e yazı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" iddialarıyla ilgili savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Soner Yalçın, CHP İletişim Koordinatörü de olan Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için Emniyet'e götürüldü.

CHP'den ilk tepki

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazetecilerin Emniyet'e götürülmesine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

“Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu 'fiili gözaltı' bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür.”