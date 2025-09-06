  1. Ekonomim
  3. Son dakika... İçişleri Bakanlığı Antalya İl Emniyet Müdürü'nü görevden uzaklaştırdı
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yapılan açıklamada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlker Arslan’a soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı Antalya İl Emniyet Müdürü'nü görevden uzaklaştırdı - Resim : 1

