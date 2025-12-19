Son dakika! İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında evinde arama yapılan ve ifade vermeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ilk açıklaması "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" oldu.

Sadettin Saran'ın avukatı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu da bir açıklama yaptı.

Görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Saadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Sadettin Saran'ın transfer görüşmeleri nedeni ile yurt dışında olduğu belirtildi. Evinde de arama yapıldığı öğrenilen Sadettin Saran ilk açıklamasını Sözcü'ye yaptı. Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" dedi.

Sadettin Saran'ın avukatından açıklama

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sadettin Saran'ın avukatı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.