Son dakika! İfadeye çağrılan Sadettin Saran, İstanbul'a döndü

İlk uçakla Türkiye'ye döneceğini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Milano'dan yola çıkan özel uçağı ile İstanbul'a geldi.

Açıklama yapmadan ayrıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı Fenerbahçe yöneticileri ve kulüp personeli ve kalabalık bir taraftar grubu Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. Saran, kendisine destek vermek için tezahürat yapanlara 'İyi ki varsınız' diyerek teşekkür etti.

Taraftarları selamladığı görülen Sadettin Saran bir açıklama yapmadan havaalanından ayrıldı.

Bugün ifade vermesi bekleniyor

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatı ile ifade vermeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu madde temin etmek " ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamaları yöneltildiği öğrenilmişti.