Son Dakika: İmamoğlu'nun Ahmak Davası'ndan aldığı ceza onandı

Daire, istinaf başvurusunu Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti. Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını 1 yıl 19 ay 15 gün olarak değiştiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bu hesap hatası dışında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hatanın bulunmadığına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), İmamoğlu'nun 2019'daki bir basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022'de "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek karar bağladığı dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verdi.

Kararda, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde, TCK'nin 43/2-1 maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası sebebiyle netice hapis cezasının "1 yıl 19 ay 15 gün hapis yerine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis" olarak belirlenmesi suretiyle cezanın hesaplanmasındaki hata dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hatanın bulunmadığı kaydedildi.

Daire, istinaf başvurusunu Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti.

Onanan kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti.

Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.

Ahmak davası nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla yargılandığı dava kamuoyunda “ahmak davası” olarak biliniyor.

Süleyman Soylu ile polemik

Ekrem İmamoğlu, ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yılının Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne davetli olarak katılarak bir konuşma yapmıştı.

Aynı dönemde Türkiye İçişleri Bakanı olarak görev yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İmamoğlu bu program için eleştirmiş ve "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.

İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın." sözleri ile yanıt vermişti.

İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” dediği açıklama nedeni ile yargılandığı davada , aynı konuşmada Süleyman Soylu’nun seviyesine inmeyeceğini ve ona yanıt vermeyeceğini söylemesi nedeni ile ahmak ifadesinin Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) kast kastettiğine karar verilmişti.