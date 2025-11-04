  1. Ekonomim
Son dakika! İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla yarın ifade vermeleri beklenen Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İfade vermeleri öncesinde yurt dışı yasağı getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında babası ve oğlunun savunmalarının alınması için emniyete talimat verildiğini duyurmuştu. 

Savcılık açıklamasında Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında "rüşvet ve suç gelirlerini aklama" suçlaması olduğu belirtilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Nisan ayında kayyum atanan İmamoğlu İnşaat şirketinin sahibi olduğu biliniyor. 

