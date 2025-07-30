Son dakika… Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yeni karar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin karar için yaptığı yürütmenin durdurulması talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

23 Mart'tan beri tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşımıştı.

İmamoğlu’nun ‘yürütmeyi durdurma istemiyle’ açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Mayıs'ta verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti.

Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.

İstanbul Üniversitesi, 13 Haziran'a yetiştiremeyip ek süre talep ettiği belgeleri 3 hafta sonra mahkemeye sunmuştu.

İmamoğlu'nun avukatları yürütmenin durdurulmasını talep etmişti

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz'da yürütmenin durdurulması talebini görüştü.

Mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasına atıf yaparak, "idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler" hükmüne yer verildiğini hatırlattı.

Mahkeme talebi reddetti

Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiğini belirten mahkeme, şartların birlikte gerçekleşmediğini kanaatiyle, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Kararı nöbetçi başkan ve nöbetçi üyeler verdi.