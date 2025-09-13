  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu'nun duruşmasında ses ve görüntü paylaşanlara soruşturma başlatıldı
Takip Et

İmamoğlu'nun duruşmasında ses ve görüntü paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun diploma duruşmasında ses veya görüntü kaydı alanlar ve paylaşanlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu'nun duruşmasında ses ve görüntü paylaşanlara soruşturma başlatıldı
Takip Et

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alıp, paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Çekim yapanlar tespit edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun dün görülen 'diploma davasında' çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolara ilişkin kişilerin tespiti için soruşturma başlattı.

Diploma davası dün görülmüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Görüntü kaydı alındığı tespit edildi

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına dün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlanmıştı. Duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayınlandığının tespit edildi.

Savcılıktan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ses veya görüntülerin kayda alınması suçu" kapsamında şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan yürütülen yargılama kapsamında; 

İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumunda  12.09.2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında 'Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu' kapsamında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Özgür Özel yeni ses kaydındaki kişiyi açıkladı: Kullandıkları adam AK Partiye katılıyorSon dakika...Özgür Özel yeni ses kaydındaki kişiyi açıkladı: Kullandıkları adam AK Partiye katılıyorGündem
MHP'de 2 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildiSon dakika… MHP'de 2 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildiGündem
İşte AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ilk açıklamasıİşte AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ilk açıklamasıGündem
Gündem
Balıkesir'de bir deprem daha
Balıkesir'de bir deprem daha
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu
Kontrol devriyesinde otomobil çarpan uzman çavuş şehit oldu
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı