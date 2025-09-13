İmamoğlu'nun duruşmasında ses ve görüntü paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alıp, paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Çekim yapanlar tespit edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun dün görülen 'diploma davasında' çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolara ilişkin kişilerin tespiti için soruşturma başlattı.

Diploma davası dün görülmüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Görüntü kaydı alındığı tespit edildi

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına dün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlanmıştı. Duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayınlandığının tespit edildi.

Savcılıktan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ses veya görüntülerin kayda alınması suçu" kapsamında şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan yürütülen yargılama kapsamında;

İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumunda 12.09.2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında 'Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu' kapsamında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."