Son dakika İnfo ve Hedef Yatırım’a mali polis baskını!
Gelen son dakika bilgisine göre İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik polis baskını düzenlendi. İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in gözaltına alındığı öne sürüldü.
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Yönetim Kurulu Başkanlığını Namık Kemal Gökalp'ın yaptığı İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İnfo Yatırım merkezinde mali şube ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.
Polis baskınının ardından İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındığı iddia edildi.