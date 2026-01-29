İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: Dışişleri Bakanı geliyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, mevkidaşı Arakçi ile yapacağı görüşmelerde tarihi bağlara sahip Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi, Türkiye'nin İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi, Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkati çekmesi ve mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi planlanan görüşmelerde, terör örgütü PKK'nın İran kolu PKK/PJAK'ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek, son hadiselerin, PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizmesi bekleniyor.

Gazze barış planının ikinci aşaması kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılması da dahil olmak üzere, Türkiye'nin sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması öngörülen Fidan'ın, Gazzelilerin kendi topraklarında kalmalarını ve huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını mümkün kılacak şartların oluşturulmasını teminen, Gazze'nin yeniden imarının desteklendiğini kaydetmesi ve İsrail’in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkelerinin dayanışma ve işbirliği anlayışıyla hareket etmesi gerektiğine dikkati çekmesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca, Suriye'de barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması gerekliliği çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurgulaması ve DEAŞ mahkumlarının transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye'de ateşkesin muhafaza edilmesinin önemine işaret etmesi öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Türkiye-İran YDİK 8. Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi eş başkanlıklarında 24 Ocak 2024'te Ankara'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la son olarak 1 Eylül 2025'te Tianjin'de gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran’a son ziyaretini 30 Kasım 2025'te gerçekleştirdi ve bu vesileyle Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani​​​​​​​ ve Dışişleri Bakanı Arakçi'yle bir araya geldi.

Arakçi ise Türkiye'ye son ikili ziyaretini 2 Aralık 2024'te yaptı. Arakçi ayrıca, 21 Haziran 2025'te İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi vesilesiyle Türkiye’yi ziyaret etti.

Türkiye ile İran arasındaki toplam ticaret hacmi 2025 yılı kasım ayı itibarıyla 2,75 milyar doları ihracat, 2,25 milyar doları ithalat olmak üzere yaklaşık 5 milyar dolar olarak gerçekleşti.