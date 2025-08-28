  1. Ekonomim
Son dakika... İş insanı İnan Kıraç, yoğun bakıma kaldırıldı

İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine ailenin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bir süredir aralarındaki küslüğün sona erdiği öğrenilen kızı İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor.

Uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşıyordu

İş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşadığı babası, Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç ile barıştıklarını 11 Ağustos’ta sosyal medya hesabından duyurmuştu.

