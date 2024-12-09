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SON DAKİKA... Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit

Son dakika haberi... Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yakınına eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü, biri eğitim komutanı olmak üzere 5 personel şehit oldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit
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Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yakınına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Vali acı haberi duyurdu

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, biri eğitim komutanı olmak üzere 5 personelin şehit olduğunu açıkladı.

 

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