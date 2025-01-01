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  3. SON DAKİKA: Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 kişi yaralı (Video)
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SON DAKİKA: Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 kişi yaralı (Video)

Son dakika haberi... Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA: Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 kişi yaralı (Video)
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Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

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