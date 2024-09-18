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İsrail'den Lübnan'a bir saldırı daha: Hizbullah'a ait telsizler patladı!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerinde en az iki patlama sesi gelirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haber Merkezi
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İsrail'den Lübnan'a bir saldırı daha: Hizbullah'a ait telsizler patladı!
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerinden patlama sesleri geldiği bildirildi. Reuters haber ajansı muhabirleri, bugün başkentin güneyindeki farklı bölgelerde en az iki patlama sesi duyduklarını aktardı.

Bölgedeki AA muhabiri de, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi.

Patlamalar, dün çağrı cihazlarının patlaması sonucu Hizbullah üyelerinin de aralarında olduğu 12 kişinin ölmesinden bir gün sonra yaşanıyor.

En az 3 kişi öldü

Bugün patlayanların ise Hizbullah üyelerinin el telsizleri olduğu ileri sürüldü. Güvenlik kaynakları, patlamalarda onlarca yaralı olduğu bilgisini verdi. Lübnan'ın devlet haber ajansı, Bekaa bölgesindeki patlamalarda en az üç ölü olduğunu aktardı.

Olaya ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor.

Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameraya yansıyor.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

 

Karın bölgeleri ve ellerinden yaralandılar

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, infilak eden el telsizlerinin, dün patlayan çağrı cihazları ile yakın bir zamanda, bundan 5 ay önce satın alındığını söyledi. Kaynaklar, yaralıların çoğunun karın bölgelerinden ve ellerinden yaralandığını kaydetti.

"Ev tipi güneş enerjisi sistemleri patladı" iddiası

Lübnan Devlet Televizyonu, Beyrut’un bazı noktalarında ev tipi güneş enerjisi sistemlerinin patladığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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