  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Takip Et

İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta, Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan ve aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Takip Et

İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Gündem
Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması: Suçlamalarla ilgimiz yok
Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması: Suçlamalarla ilgimiz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Devlet, vatandaşa kiralık konut verecek
Devlet, vatandaşa kiralık konut verecek
Türklerin de olduğu aktivistleri İstanbul'a getirecek uçak İsrail'den hareket etti
Uçak havalandı: Türklerin de olduğu aktivistler İstanbul'a geliyor
Ankara'daki su kesintileri: Çalışmalar büyük ölçüde bitti, yarından itibaren hattan yeniden su verilmeye başlanacak
Ankara'daki su kesintileri: Yarından itibaren hattan yeniden su verilmeye başlanacak
CHP lideri Özel: Son seçimin birinci partisiyiz, artık sokakta çok daha güçlüyüz
CHP lideri Özel: Son seçimin birinci partisiyiz, artık sokakta çok daha güçlüyüz
Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti