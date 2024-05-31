SON DAKİKA: Çift yönlü kapatılan İstanbul Boğazı tekrar açıldı

İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde 176 metre boyundaki "Cornelia" isimli gemide makine arızası meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve Kurtarma-9 Römorkörümüz olay yerine ulaştı. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Geminin kurtarılmasının ardından Boğaz trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelia isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve Kurtarma-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Cornelia isimli gemi makinesini çalıştırdı; kılavuz kaptanımız, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörlerimiz refakatinde Boğaz seyrine devam etmektedir.”