SON DAKİKA... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Makine arızası yapan bir kuru yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.
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Ulaştırma VE Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’den Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 Römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" ifadelerine yer verildi.
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