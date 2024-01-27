Son dakika... İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika... Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün olay yerine yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. pic.twitter.com/ODq8oibmRO— KEGM (@kiyiemniyet) January 27, 2024