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İstanbul Esenyurt'ta yangın: E-5'de trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Haber Merkezi
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İstanbul Esenyurt'ta yangın: E-5'de trafik yoğunluğu oluştu
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Saadetdere Mahallesi'nde çıkan yangın için bölgeye  itfaiye ekipleri sevk edildi. 

D-100 kara yolunda trafik etkilendi

Alevler kısa sürede büyürken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.

D-100 kara yolunun Büyükçekmece istikametinde, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

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