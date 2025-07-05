SON DAKİKA... İstanbul sallandı, AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-05
Saat:14:24:21 TSİ
Enlem:40.84444 N
Boylam:28.27639 E
Derinlik:8.85 km
Detay:https://t.co/F26C4qY1Qw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 5, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/uAfg74J9xe
05.07.2025, 14:24:20 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 13.3 km#Kandilli