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SON DAKİKA... İstanbul sallandı, AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... İstanbul sallandı, AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

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