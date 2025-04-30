Son dakika: İstanbul Üniversitesi'nden yeni 'İmamoğlu' açıklaması

Son dakika: İstanbul Üniversitesi'nden diploması iptal edilen CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişi için açıklama yaptı.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Üniversitesi, yatay geçişleri usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin iptal kararını adreslerine tebliğ edecek.

"Adres tespiti yapılamadığı için tebliğ edilemedi"

Tebliğ işlemlerinin, ilgili kişilerin kütükte bulunan adreslerde bulunmaması üzerine uzadığının altı çizildi. Öğrenci işleri kişilerin adres tespitlerini yapmayı sürdürüyor.

Adreslerin belirlenmesinin ardından karar, ilgili kişilere tespit edilecek.

"Kararın dekanlar tarafından imzalanması gerekmiyor"

Kararın dekanlar tarafından imzalanmasının gerekmediğini de belirten rektörlük kaynakları, Üniversite'nin günlük tartışmalardan uzak tutulmasının önemli olduğunu vurguladı.