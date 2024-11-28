SON DAKİKA... İstanbul Valiliği, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderdiği yazı ile kreş ve anaokulu sayılarını bildirmelerini istedi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan; anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28.11.2024 günü (bugün) Saat 15.00'e kadar excel ortamında [email protected] adresine iletilmesi, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi olmadığı takdirde, bununda belirtilerek mail atılması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.