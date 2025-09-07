Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 6 ilçede 3,5 günlük eylem yasağı!

İstanbul Valiliği Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar yasakladı.

Valilik yasakları 7 Eylül saat 20:00'den 10 Eylül saat 23:59'a kadar sürecek.