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Son dakika... İstanbul Valiliği'nden havai fişek kararı: 28 Ekim'e kadar yasak

İstanbul Valiliği yayınladığı genelgeyle havai fişek, meşale gibi yanıcı maddelerin satışını 28 Ekim'e kadar yasakladı.

Haber Merkezi
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Son dakika... İstanbul Valiliği'nden havai fişek kararı: 28 Ekim'e kadar yasak
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İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında il genelinde havai fişek, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışını 28 Ekim'e kadar yasakladı.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı bir genelge yayınladı.

Genelge kapsamında 28 Ekim tarihine kadar il genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği gibi yanıcı ve patlayıcı madde satışı yasaklandı.

Genelgede, "İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.

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