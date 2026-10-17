İstanbul Valisi Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak, pazartesi okullar açık

İstanbul Valisi Davut Gül, dere yatağındaki yerlerin yıkılacağını duyurdu.

Vali Gül, şunları söyledi:

"Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak. Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz. Yağış olacak. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir. Toprak kayması ve binaların çökme riski var. Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız. Birkaç gün şüphesi olan herkesi bekliyoruz.

İlk etapta 10 bin lira yatırılacak

Hasar tespit çalışmalarını bugün bitirmeyi planlıyoruz. Pazartesi günü vatandaşlara yapılacak yardımlar hesaplara yatırılacak. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10 bin lira yatırılacak.

Su numunelerinde kötü durum yok, elektrik verilemeyen yerler var

Su numunelerinde kötü bir durum çıkmadı. Elektrik verilmeyen yerler var. Tehlikeli olabileceği için bekliyoruz.

Pazartesi okullar açık

Pazartesi eğitim ve öğretim devam edecek."